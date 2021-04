#NeyDay: fãs de Neymar já fazem aquecimento para Bayern x PSG

Fãs do craque brasileiro tomam conta das redes sociais para dar apoio ao Paris nas quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique

As quartas de final da Liga dos Campeões começam nesta semana com quatro jogos de tirar o fôlego. Mas certamente o duelo mais esperado fica por conta da reedição da final da temporada passada, entre PSG e Bayern de Munique. E como não poderia ser diferente, os fãs de Neymar já estão tomando conta das redes sociais no aquecimento para o grande jogo desta quarta-feira (07), com #NeyDay e muitas brincadeiras em apoio ao camisa 10.

Após chegar à primeira final de Liga dos Campeões em sua história, o PSG acabou derrotado para o Bayern de Munique por 1 a 0 na grande decisão. Agora, poucos meses depois da histórica partida, o Paris terá a chance de dar o troco nos alemães para seguir vivo na busca pelo tão sonhado título europeu.

E se Lewandowski está lesionado e será desfalque certo para o duelo desta quarta (07), Neymar está recuperado de contusão e é presença garantida pelo lado dos franceses. Com isso, os fãs do craque brasileiro já estão na expectativa de ver o camisa 10 em campo em mais uma decisão pelo PSG na Liga dos Campeões.

MANDAR FORÇAS PARA O NOSSO ÍDOLO!!!#neyday — Dybolo #neydayᶜʳᶠ (@04dybolo) April 5, 2021

me segue ai fml #neyday #adultoney #NeymarDay #Neymar pic.twitter.com/eCNS2XzU5M — luvas⅝ #luvas2k (@luvasbtw) April 5, 2021

Apesar da empolgação, o PSG vem de derrota para o Lille, rival direto na briga pelo título do Campeonato Francês. Além de perder a partida e a liderança da Liga, o Paris teve Neymar expulso nos minutos finais de jogo. Com isso, o brasileiro será julgado e ainda poderá ser suspenso nesta reta final de Ligue 1.

Mas os torcedores do PSG e os fãs de Neymar estão mesmo de olho no título da Liga dos Campeões e, para isso, nada melhor do que passar pelo atual campeão da Champions e o último time a eliminar os franceses da competição.

O vencedor do confronto enfrenta na semifinal Liverpool ou Real Madrid, que fazem o primeiro jogo do confronto nesta terça-feira (06). Do outro lado da chave, Manchester City ou Borussia Dortmund terá pela frente quem passar de Porto e Chelsea.

E se depender dos fãs de Neymar, o PSG com certeza estará pronto para derrotar qualquer adversário que aparecer pelo caminho.

Neymar in the Champions League knockout phase:



🏟 25 Games

⚽️ 13 Goals

🅰️ 7 Assists



20 G/A in 25 games.#NeyDay#NeymarzeteSegueNeymarzete pic.twitter.com/Hm6LOoLWws — 𝗡𝗲𝘆𝗺𝗮𝗿 𝗡𝗲𝘄𝘀 (@Neymoleque) April 5, 2021

