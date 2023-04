Newell's Old Boys x Blooming ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (18), pela segunda rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Newell's Old Boys e Blooming se enfrentam na noite desta terça-feira (18), às 19h (de Brasília), no Estádio Coloso del Parque, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na primeira rodada da competição, o Newell's Old Boys venceu o Audax Italiano, fora de casa, por 1 a 0. A equipe argentina busca mais uma vitória para seguir 100% na Sul-Americana.

Já o Blooming chega em busca de sua primeira vitória na competição. Na primeira rodada, a equipe boliviana foi derrotada dentro de casa para o Santos, por 1 a 0.

Prováveis escalações

Newell's Old Boys: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Velazquez, Willer Ditta, Mansilla; Ivan Gómez, Sforza, Cristian Ferreira; Pérez Tica, Jorge Recalde, Brian Aguirre.

Blooming: Johan Gutiérrez; Fernando Arismendi, César Romero, Gabriel Valderde, Jonathan Lacerda, Durán; Sinisterra, Rafinha, Fíguera, Juan Arce; Gastón Rodríguez.

Desfalques

Newell's Old Boys

Sem desfalques confirmados.

Blooming

O goleiro Cunaendi, suspenso, desfalca o Blooming.

Quando é?