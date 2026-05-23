Neto volta a falhar e irrita torcida do Botafogo em empate contra o São Paulo

O empate por 1 a 1 entre São Paulo e Botafogo, neste sábado (23), no MorumBIS, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, ficou marcado por mais uma atuação abaixo do esperado do goleiro Neto. O arqueiro falhou logo no início da partida e voltou a irritar a torcida alvinegra, que já demonstrava insatisfação com o jogador.

O lance aconteceu logo aos três minutos do primeiro tempo. Artur tabelou com Luciano e arriscou de fora da área. Apesar da finalização ter saído forte, a bola foi no meio do gol, justamente onde Neto estava posicionado. No entanto, o goleiro não conseguiu encaixar e acabou espalmando para frente.

Atento ao rebote, Luciano apareceu livre dentro da área e não desperdiçou. Com tranquilidade, o camisa 10 do Tricolor Paulista empurrou para o fundo das redes e abriu o placar para os donos da casa no MorumBIS.

A falha foi suficiente para inflamar as redes sociais. Torcedores do Glorioso criticaram duramente Neto, que voltou a ser apontado como um dos responsáveis pelo momento de instabilidade defensiva da equipe. Muitos botafoguenses questionaram a permanência do goleiro como titular e pediram oportunidades para Raul ou Léo Linck.

Essa, inclusive, não foi a primeira vez que Neto falhou com a camisa do clube carioca. O goleiro já havia sido alvo de críticas em outras partidas da temporada por erros considerados decisivos, fator que aumentou a pressão sobre o jogador nas últimas semanas.

Apesar do início turbulento, o Botafogo conseguiu reagir na partida e buscou o empate, garantindo um ponto fora de casa diante do São Paulo. Ainda assim, o desempenho de Neto voltou a dominar o debate entre os torcedores após o apito final.