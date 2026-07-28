Três jovens talentos em ascensão do Barcelona chamaram a atenção da comissão técnica do clube, comandada pelo técnico alemão Hansi Flick, com seu desempenho de destaque nos primeiros dias da pré-temporada para a nova campanha de 2026-27.

Flick e seus auxiliares trabalham arduamente no momento, em meio aos preparativos antecipados para a próxima temporada, cujo início se aproxima.

O Barcelona foi obrigado a iniciar os trabalhos sem grande parte de suas estrelas, devido ao descanso concedido a eles após a participação na Copa do Mundo neste verão.

A equipe catalã conta com 8 jogadores que participaram da seleção da Espanha, campeã do Mundial em cima da Argentina.

Isso abriu as portas para que alguns jovens se destacassem e lhes deu a oportunidade de provar seu valor, com a expectativa de conquistar um lugar no time principal na próxima temporada.

Segundo o jornalista da rádio Cadena COPE, Víctor Navarro, Hansi Flick e sua comissão técnica estão "extremamente satisfeitos" com o nível brilhante apresentado até agora pelo trio de jovens Àlex González, Ibrima Tuncara e Ibrahim Diarra.

González e Diarra atuam na posição de ponta e têm 19 anos de idade, enquanto Tuncara — considerado a próxima jovem estrela da Catalunha — é um meia ofensivo de 16 anos.

O Barcelona realiza uma pré-temporada na Inglaterra, que começou na segunda-feira e se estende até o próximo dia 3 de agosto, e a lista incluiu 17 jovens jogadores, entre eles o atacante da seleção do Egito, Hamza Abdel Karim (18 anos).

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