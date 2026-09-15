Nem Yamal nem Mbappé: Lothar Matthäus escolhe seu favorito para a Bola de Ouro

Lothar Matthäus, lenda do futebol alemão, afirmou que Lamine Yamal, ponta do Barcelona, e Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, não merecem conquistar a Bola de Ouro de 2026.

Matthäus destacou, em declarações ao canal "Sky Sport", que Lamine Yamal e Kylian Mbappé são dois dos melhores jogadores de futebol do mundo atualmente, mas o antigo e lendário jogador alemão acredita que nenhum dos dois é o candidato mais provável a vencer esse prestigiado prêmio.

O campeão do mundo com a Alemanha reconheceu o enorme talento do jovem ponta do Barcelona, descrevendo-o como um jogador "excepcional".

Ainda assim, acrescentou que a temporada passada não foi a verdadeira temporada de Lamine Yamal.

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Segundo Matthäus, o internacional espanhol foi "um entre muitos" na bem-sucedida campanha da Espanha na Copa do Mundo, e não alcançou de forma constante o nível que vem mostrando no início desta temporada.

Mesmo assim, o alemão acredita que o atacante do Barcelona tem uma forte chance de vencer o prêmio. Ele considera que os títulos têm um grande peso na votação, e que Lamine leva vantagem sobre Mbappé nesse aspecto.

Matthäus destacou que o atacante francês não conquistou nenhum título com o Real Madrid ou com a seleção francesa durante o período abrangido pela Bola de Ouro.

Mas, ao ser questionado sobre seu jogador preferido, Matthäus apontou Harry Kane, estrela do Bayern de Munique: "O atacante inglês alcançou estatísticas impressionantes, vencendo a Chuteira de Ouro, marcando na Copa do Mundo e balançando as redes com gols decisivos na Liga dos Campeões da Europa".

Além disso, Matthäus acrescentou que ele venceu títulos com o Bayern de Munique, além de chegar às semifinais tanto da Liga dos Campeões da Europa quanto da Copa do Mundo.

Assim, a lenda alemã coloca Lamine Yamal em uma posição de destaque na disputa pela Bola de Ouro, à frente inclusive de Mbappé, mas ressalta que o desempenho coletivo e individual de Harry Kane ao longo da temporada faz dele, a partir de hoje, o principal candidato ao prêmio.