A possível transferência de Yan Diomande para o Real Madrid tornou-se uma ameaça direta às pretensões do Barcelona de contratar o avançado kosovar Vesnik Aslani, estrela do Hoffenheim alemão, depois de o Leipzig ter atrelado o seu destino ao futuro do jogador marfinense, numa operação encadeada que pode privar os blaugranas do seu principal alvo ofensivo.

Segundo o jornal espanhol "As", o Leipzig alemão está determinado a contratar Aslani, de 23 anos, como substituto direto de Diomande caso se concretize a transferência deste último para a capital espanhola, cenário que coloca o Barcelona numa posição extremamente delicada, sobretudo porque o clube catalão considera o avançado kosovar o substituto ideal para Ferran Torres.

O quadro complica-se ainda mais face à aceleração das negociações entre o Real Madrid e o Leipzig em torno de Diomande, com o clube merengue a procurar fechar o negócio nos próximos dias, o que significa que o Leipzig vai avançar de imediato para acionar a cláusula de rescisão no contrato de Aslani com o Hoffenheim, no valor de 29 milhões de euros, o que fecharia definitivamente a porta ao Barcelona.

Os blaugranas enfrentam uma corrida frenética contra o tempo, pois precisam primeiro de resolver o futuro de Ferran Torres, que se tornou incerto no clube apesar do seu brilho na final do Mundial de 2026, dada a sua hesitação em renovar o contrato, que termina daqui a um ano, em meio a um forte interesse do Paris Saint-Germain e do Atlético de Madrid, antes de avançar oficialmente por Aslani.

E apesar do acordo de princípio de Aslani em juntar-se ao Leipzig, o avançado kosovar, que marcou 11 golos e fez 8 assistências pelo Hoffenheim em 35 jogos na última época, aguarda antes de tomar a decisão final, à espera de uma proposta oficial do Barcelona, num sinal claro da sua preferência em transferir-se para o Camp Nou caso o clube catalão apresente uma proposta concreta.

Mas o maior problema reside no facto de o Leipzig estar a pressionar fortemente o jogador para definir a sua situação, sobretudo porque o clube alemão quer assegurar o substituto antes de permitir a saída de Diomande para Madrid, o que significa que a janela de oportunidade para o Barcelona se estreita perigosamente a cada hora que passa.

Esta equação complexa coloca a direção do Barcelona perante duas opções difíceis: acelerar a resolução do dossier Torres e avançar de imediato por Aslani com uma proposta oficial, ou arriscar-se a perder o seu principal alvo ofensivo caso o Real Madrid consiga contratar Diomande e o Leipzig se mova rapidamente para fechar o negócio do substituto.