NEC x Telstar: jogo interrompido repentinamente aos 35 minutos

A partida entre NEC e Telstar foi temporariamente interrompida no sábado, aos 35 minutos, com um surpreendente placar de 0 a 1. Devido às condições climáticas extremas em Nijmegen, não era seguro continuar a partida, o que levou o árbitro Jeroen Manschot a se ver obrigado a interromper temporariamente o jogo.
No Estádio Goffert, o NEC começou a partida com ímpeto e pressionou o Telstar desde o início. Um chute de longa distância de Dasa foi a primeira jogada de perigo, mas o goleiro Koeman conseguiu evitar um gol logo no início. Com isso, o NEC deu um sinal claro de sua intenção.
Pouco depois, surgiu novamente uma grande oportunidade para o time da casa. Linssen teve uma chance excelente de abrir o placar, mas viu seu chute passar raspando na trave. O NEC continuou dominando a partida, mas não conseguiu converter as chances.
Contra todas as expectativas, o Telstar passou à frente. Após um cruzamento preciso de Hatenboer, foi Van Duijn quem reagiu com atenção e mandou a bola para o fundo da rede: 0 a 1.
Aos 35 minutos, a partida foi interrompida devido a uma tempestade. Entretanto, a partida já foi retomada.