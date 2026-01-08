Náutico x Maguary: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Pernambucano 2026

Náutico e Maguary se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela FPF Betnacional (YouTube) e Canal GOAT (Streaming) (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Náutico entra em campo com o objetivo de começar o campeonato com o pé direito, aproveitando o fator casa e o apoio da torcida para se impor no jogo. A partida também serve para avaliar o elenco e as ideias do técnico Hélio dos Anjos, em uma temporada onde a equipe voltará a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro após três anos longe.

Do outro lado, o Maguary busca surpreender logo na primeira rodada. A equipe aposta em alguns novos reforços, como Rychelmy e Deyvison Medeiros, e na entrega para tentar equilibrar as ações diante de um adversário tradicional, sabendo que um bom resultado pode trazer confiança para a sequência do estadual.

O confronto marca o primeiro passo das duas equipes na competição. Apesar do favoritismo do Timbu, a expectativa é de um jogo disputado e com boas emoções.

Náutico: Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Vinícius, Felipe Saraiva e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos

Maguary: Sem escalação divulgada.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Maguary

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio dos Aflitos, Recife - PE

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis