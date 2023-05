Náutico x América-RN ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Recife, o Náutico enfrenta o América-RN na noite deste sábado (27), às 19h (de Brasília), nos Aflitos, em duelo válido pela quinta rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Em novo lugar com 6 pontos, o Náutico vem de vitória na partida passada e busca um novo triunfo para tentar entrar na zona de classificação. Do outro lado, o América-RN está em 19º lugar, com apenas 1 ponto. O time potiguar quer a sua primeira vitória na competição.

Prováveis escalações

Náutico: Vagner, Diego Ferreira, Denílson, Odivan, Diego Matos, Jean Mangabeira, Souza, Victor Ferraz, Gabriel Santiago, Jael, Paul Villero.

América-RN: Bruno Pianossolla, Everton Souza, Jean Pierre, Everton Sena, Luiz Paulo, Kaio Cezar, Vini Guedes, Elvinho, Iago, Wallace Pernambucano, Gabriel Silva.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Quando é?