Como acontece em todos os grandes clubes da Europa, também na Juventus Turim a maioria das estrelas ainda se encontra de férias prolongadas após o Mundial. Por isso, o treinador Luciano Spalletti está a testar alguns talentos na preparação. E há um, em particular, que está a chamar a atenção: Adin Licina.

No primeiro jogo de preparação, frente ao FC Basileia (0-0), há nove dias, o alemão de 19 anos fez a sua estreia pela equipa principal da Juve, ao entrar como suplente. Segundo o conceituado Tuttosport de Turim, deixou uma "excelente impressão". No sábado, frente ao Standard Liège (1-0), foi mesmo titular na ala direita. Sob o título "Licina recolhe aplausos", o Tuttosport escreveu na sua análise individual: "O melhor jogador da primeira parte. Destaca-se especialmente pelas suas ideias e pela sua iniciativa individual, recebendo até elogios de Spalletti." A Gazzetta dello Sport chamou-lhe o "jogador mais em evidência".

Ao que tudo indica, Licina deverá agora integrar também a próxima digressão de pré-temporada da equipa principal da Juve a Hong Kong e à Austrália. O polivalente ofensivo continua, assim, a seguir as pisadas de Kenan Yildiz.

Adin Licina: Bayern de Munique tem uma percentagem sobre uma futura venda

Yildiz trocou, em 2022, a formação do Bayern de Munique pela Juve a custo zero, subiu através dos sub-19 e dos sub-23 até à equipa principal e há muito que é um titular indiscutível. Também Licina é oriundo do campus de Munique, mas, tal como Yildiz na altura, acabou por não ver uma hipótese realista de se impor na equipa principal.

Na época passada, jogou a primeira metade da temporada pela equipa B na Regionalliga Bayern. No inverno, transferiu-se a custo zero para a Juventus, seis meses antes do fim do contrato. Licina é representado pela mesma agência que Yildiz. Na Juve, assinou contrato até 2029. Ao que tudo indica, o Bayern de Munique garantiu uma percentagem de 30 por cento sobre uma futura venda, bem como um matching right caso outro clube apresente uma proposta por ele numa fase posterior. Na segunda metade da temporada, Licina jogou pela equipa sub-23 na Serie C, o terceiro escalão, e somou dois contributos para golo em 11 jogos.

Tal como Yildiz (Regensburg), também Licina (Landshut) é natural da Baixa Baviera. Enquanto Yildiz joga pela seleção turca, Licina, que tem raízes bósnias e montenegrinas, representa a Alemanha ao nível federativo. No verão, participou no Europeu de sub-19 com a Alemanha. A equipa da federação alemã só caiu na final frente à Espanha. Licina, porém, foi titular apenas no terceiro jogo da fase de grupos, sem importância desportiva. Depois disso, abdicou conscientemente das férias para tentar entrar no foco de Spalletti na preparação da equipa principal e, até agora, o plano está a resultar.