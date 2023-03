Napoli x Atalanta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo nesta sábado (11), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Napoli recebe a Atalanta na tarde deste sábado (11), no estádio Diego Armando Maradona, a partir das 14h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmitida ao vivo do Star+, no streaming.

Mesmo vindo de derrota no jogo passado, o Napoli segue isolado na liderança do campeonato, com 65 pontos. O time segue sem poder contar com Mário Rui, suspenso, enquanto Lozano se lesionou e é baixa.

Já a Atalanta empatou na rodada anterior e estacionou em sexto lugar, com 42 pontos. Teun Koopmeiners e Davide Zappacosta são as ausências nos visitantes, que sabem que precisam vencer para continuarem na luta por uma vaga nas competições europeias.

Prováveis escalações

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Atalanta: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Boga; Lookman, Hojlund.

Desfalques

Napoli

Mário Rui está suspenso, enquanto Hirving Lozano está lesionado.

Atalanta

Teun Koopmeiners e Davide Zappacosta estão no departamento médico.

Quando é?