Uma reportagem publicada nesta quarta-feira afirmou que o Real Madrid voltou suas atenções para o Bayern de Munique, na esperança de fechar uma contratação de peso ao longo do próximo período.

E, após meses de rumores sobre o interesse do clube espanhol no ponta francês Michael Olise, o negócio não se concretizou, já que o clube bávaro recusou negociar e declarou que seu jogador não estava à venda. Além disso, o Real Madrid negou oficialmente qualquer interesse no jogador em todos os momentos.

No entanto, segundo o jornal "Bild", o Real Madrid demonstra interesse em outro astro do Bayern de Munique, Lennart Karl. O meia-atacante de 18 anos foi uma das mais destacadas jovens promessas da Europa na última temporada.

A grave lesão de Jamal Musiala na Copa do Mundo de Clubes lhe abriu a oportunidade de assumir um papel de protagonismo, e ele soube aproveitá-la muito bem, disputando 40 partidas com o time de Vincent Kompany, marcando 9 gols e dando 8 assistências.

Sua atuação de destaque também lhe rendeu a convocação para a seleção alemã, comandada pelo ex-técnico Julian Nagelsmann, para disputar a Copa do Mundo. Entretanto, o jogador bávaro sofreu uma lesão muscular repentina durante uma sessão de treino com a seleção de seu país, o que o obrigou a deixar a concentração antes do início do Mundial.

A atuação de destaque de Karl chamou a atenção de vários clubes, incluindo o Real Madrid, que valoriza suas habilidades no drible, sua visão de jogo apurada e seu faro ofensivo.

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O Real Madrid tem consciência da dificuldade de negociar com a diretoria do clube bávaro por qualquer um de seus astros, especialmente porque o contrato de Lennart vai até 2029, e o Bayern de Munique fez de sua renovação uma prioridade máxima.

Lennart sonhou em jogar no Real Madrid

Em janeiro passado, Lennart Karl fez declarações nas quais indicou seu desejo de jogar pelo Real Madrid no futuro.

Disse o jogador bávaro: "O Bayern é um clube muito grande. Jogar aqui é um sonho. Mas eu gostaria, um dia, de vestir a camisa do Real Madrid: é o clube dos meus sonhos, e que isso fique como um segredo entre nós".

Horas depois, o jogador bávaro se viu obrigado a se desculpar e esclarecer suas palavras. Max Eberl, CEO do Bayern de Munique, contou: "No dia seguinte, ele veio até nós e disse: acho que falei algo inapropriado que pode ser mal interpretado".

E Max prosseguiu: "Para nós, o assunto está encerrado. Não houve absolutamente nenhum problema. Ele está fazendo boas atuações dentro de campo, se sente muito à vontade no Bayern de Munique e tem plena consciência do que tem aqui. É isso que importa".