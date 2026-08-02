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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Não é Messi: os baques se sucedem sobre o astro da Argentina

Mercado da bola
Campeonato Italiano
Premier League
E. Martinez
Argentina
Aston Villa
Juventus
Argentina

Os choques se sucedem para Emiliano Martínez, goleiro da seleção da Argentina, após a perda do título da Copa do Mundo de 2026.

Martínez brilhou intensamente na final do Mundial diante da Espanha, que terminou com a vitória da equipe espanhola por 1 a 0, após a prorrogação.

Martínez fracassou na conquista da Copa do Mundo, enquanto o prêmio de Luva de Ouro para o melhor goleiro do Mundial foi para o espanhol Unai Simón.

Dando continuidade à sequência de choques, a Juventus, da Itália, interrompeu as negociações para a contratação do goleiro argentino, por causa das altas exigências financeiras às quais seu clube, o Aston Villa, se apega.

O jornal As informou que Emiliano Martínez conduziu negociações para se juntar à Juventus, mas o clube italiano decidiu, no fim, desistir do negócio. 

De acordo com o que informou o especialista em mercado Fabrizio Romano, as altas exigências financeiras pedidas pelo Aston Villa, comandado por seu treinador Unai Emery, foram a causa do colapso das negociações.

Não é a primeira vez que Martínez acena com a possibilidade de deixar seu clube. Em maio de 2025, o goleiro argentino, de 33 anos, se despediu de sua torcida em lágrimas após a última partida na Premier League. 

Mas os meses passaram sem a chegada de propostas adequadas, e o goleiro argentino seguiu sua trajetória com o Aston Villa.

E, após o colapso das negociações entre a Juventus e o Aston Villa, o futuro do goleiro tornou-se incerto.

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