Os choques se sucedem para Emiliano Martínez, goleiro da seleção da Argentina, após a perda do título da Copa do Mundo de 2026.
Martínez brilhou intensamente na final do Mundial diante da Espanha, que terminou com a vitória da equipe espanhola por 1 a 0, após a prorrogação.
Martínez fracassou na conquista da Copa do Mundo, enquanto o prêmio de Luva de Ouro para o melhor goleiro do Mundial foi para o espanhol Unai Simón.
Dando continuidade à sequência de choques, a Juventus, da Itália, interrompeu as negociações para a contratação do goleiro argentino, por causa das altas exigências financeiras às quais seu clube, o Aston Villa, se apega.
O jornal As informou que Emiliano Martínez conduziu negociações para se juntar à Juventus, mas o clube italiano decidiu, no fim, desistir do negócio.
De acordo com o que informou o especialista em mercado Fabrizio Romano, as altas exigências financeiras pedidas pelo Aston Villa, comandado por seu treinador Unai Emery, foram a causa do colapso das negociações.
Não é a primeira vez que Martínez acena com a possibilidade de deixar seu clube. Em maio de 2025, o goleiro argentino, de 33 anos, se despediu de sua torcida em lágrimas após a última partida na Premier League.
Mas os meses passaram sem a chegada de propostas adequadas, e o goleiro argentino seguiu sua trajetória com o Aston Villa.
E, após o colapso das negociações entre a Juventus e o Aston Villa, o futuro do goleiro tornou-se incerto.