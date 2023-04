Nantes x Toulouse ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Copa da França

A partida será disputada neste sábado (29), no Stade de France; veja como acompanhar na TV e na internet

Nantes e Toulouse se enfrentam neste sábado (29), às 16h (de Brasília), no Stade de France, pela final da Copa da França 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em busca do seu quinto título da Copa da França, o Nantes está invicto na competição, com três vitórias e dois empates, que culminaram em classificações nos pênaltis. A equipe eliminou o Virois, Thaon, Angers, Lens e o Lyon até chegar na final.

Com uma campanha de destaque, o Toulouse tem a chance de conquistar um título de Copa da França após 66 anos. A equipe comandada por Philippe Montanier deixou para trás o Lannion, Ajaccio, Stade de Reims, Rodez e o Annecy.

Em toda a história, este será o 71º duelo das equipes. O Nantes, por sua vez, conquistou 29 vitórias, empatou 18 e perdeu 23 vezes para o Toulouse. No último duelo, Os Canários venceram por 3 a 1 pelo Campeonato Francês.

Prováveis escalações

Nantes: Lafont; Centonze, Catelletto, Pallois, Merlin; Blas, Sissoko, Moutoussamy, Simon; Delort e Moustafa. Técnico: Antoine Kombouaré.

Toulouse: Dupé; Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo; Spierings, Sierro, Genreau; Onaiwu, Aboukhal e Dallinga. Técnico: Philippe Montanier.

Desfalques

Nantes

Pedro Chirivella e Remy Desamps, lesionados, estão fora.

Toulouse

Brecht Dejaegere e Rhys Healey, machucados, são desfalques certos.

Quando é?