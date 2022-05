Nacional-URU x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

Nacional-URU e RB Bragantino entram em campo nesta terça-feira (24), no estádio Parque Central, a partir das 19h15 (de Brasília), pela última rodada do grupo C da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Nacional DATA Quarta-feira, 6 de abril de 2022 LOCAL Estádio Parque Central, Montevidéu - URU HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, no estádio Parque Central.

MAIS INFORMAÇÕES

O grupo C da Libertadores possui três times brigando pela segunda posição, já que o Estudiantes, com 13 pontos, já garantiu a liderança.

O RB Bragantino é o segundo colocado, com 5 pontos, seguido por Vélez (4) e Nacional (4).

Desta forma, o clube brasileiro precisa vencer em Montevidéu para se classificar sem depender de outros resultados.

Já o Nacional entra em campo com a necessidade de ganhar, além de torcer por uma derrota do Vélez para o Estudiantes.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 1 Estudiantes Copa Libertadores 17 de maio de 2022 Palmeiras 2 x 0 RB Bragantino Brasileirão 14 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x RB Bragantino Brasileirão 28 de maio de 2022 16h30 (de Brasília) RB Bragantino x Goiás Copa do Brasil 31 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

NACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Nacional 2 x 0 Albion Campeonato Uruguaio 21 de maio de 2022 Nacional 2 x 3 Vélez Copa Libertadores 18 de maio de 2022

Próximas partidas