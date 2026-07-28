O espanhol Nacho Fernández, ex-capitão do Real Madrid e atual defesa do Al-Qadsiah, manifestou a sua satisfação por jogar e viver na Arábia Saudita.

Nacho afirmou, numa entrevista ao jornal espanhol "As": "Sim. Está tudo positivo. Estou muito feliz aqui com a minha família. É uma experiência completamente diferente de tudo o que vivi ao longo da minha carreira futebolística, mas estou num clube que cresce e compete com os melhores, e dá-me uma grande sensação de tranquilidade que os meus filhos estejam felizes na escola britânica. A vida que levamos ali é muito calma, e não tenho nada a apontar. Sinto muito a falta de Madrid, claro, da minha casa, dos meus amigos e da minha família, mas estou bem, feliz e a aproveitar o tempo."

Sobre a sua impressão em relação à cultura e à vida na Arábia Saudita, o defesa espanhol declarou: "Sem a menor dúvida. A minha mulher leva uma vida normal dentro do respeito pelos costumes e tradições locais. Somos os estrangeiros ali, mas o tratamento que eu e a minha família recebemos em qualquer lugar aonde vamos é excelente. Se respeitares toda a gente ali, não terás qualquer problema. A vida é muito boa, embora o clima seja extremamente quente no verão."

Sobre o estado de paz interior que vive e a decisão da sua saída do clube, Nacho garantiu: "Adorei lutar e sacrificar-me pelo Real Madrid, porque é o clube da minha vida. Não me arrependo de forma alguma de nenhuma decisão que tomei, seja a de ficar na altura ou a de sair, porque penso que foi o momento certo. Tomar a decisão de sair é mais difícil quando as coisas estão bem, quando jogas como capitão e acabaste de conquistar a Liga dos Campeões. Tomar a decisão de partir nessa altura é mais duro do que se as coisas estivessem mal."

Sobre a sua condição física, Nacho disse: "Atualmente sinto-me da mesma forma que me sentia no meu último ano no Real Madrid. Sinto-me em excelente forma e até mais magro. O meu objetivo todos os anos é disputar todos os jogos e jogar todos os minutos, algo que consegui durante o meu ano na Arábia Saudita. Acredito que a forma como os jogadores cuidam de si mesmos agora se tornou diferente e cuidamos mais dos nossos corpos. Posso chegar à idade de Modric ou de Cristiano a jogar, mas não me vejo como eles. Não vou dizer que me vou aposentar agora, mas vou deixar o futebol estando bem e a jogar no meu máximo desempenho, como fiz em Madrid. Não vou permitir que o futebol me aposente, e esta decisão é muito clara para mim e acredito que será mais cedo do que tarde."

Sobre a chegada de Marc Cucurella ao Real Madrid, Nacho descreveu a transferência afirmando: "A palavra adequada é que é uma super contratação. Tem intensidade a 100% e quer sempre lutar pela sua equipa, e possui as características perfeitas para jogar no Real Madrid. Acredito que será muito útil à equipa no momento atual, que exige essa intensidade e combatividade. Desejo-lhe toda a sorte do mundo e estou confiante de que continuará a realizar os seus sonhos e objetivos no Real Madrid."