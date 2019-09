Manchester United x Arsenal: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico inglês será disputado em Old Trafford nesta segunda-feira (30), às 16h (de Brasília) ;veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Encerrando a sétima rodada da Premier League, o recebe o nesta segunda-feira (30), às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo na ESPN , na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Arsenal DATA Segunda-feira, 30 de setembro LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da Espn Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER UNITED

Vindo de derrota para o Wes Ham por 2 a 0 na última rodada, os Reds Devils encerram a sétima rodada do Campeonato Inglês com o clássico diante do Arsenal.

Ainda sem saber se poderá contar com Paul Pogba, com problema no tornozelo, o técnico Ole Gunnar Solskjaer deverá iniciar o duelo com o jovem Greenwood, uma vez que Anthony Martial e Marcus Rashford seguem fora.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, Juan Mata e Jesse Lingard estão disputando uma vaga, enquanto Luke Shaw voltou aos treinos na sexta-feira (27) e pode fazer parte da equipe.

Provável escalação do Man. United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; Pogba, Matic, Mc Tominay; Mata, Greenwood, James

ARSENAL

Com dois empates e uma vitória na Premier League, o Arsenal chega embalado para o clássico fora de casa após golear o por 5 a 0 na Inglesa.

Separados por apenas três pontos na tabela , o Arsenal ocupa a oitava posição, com 11 pontos, seguido pelo United, em 11º, com oito.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Chambers, Sokratis, Luiz, Kolasinac; Guendouzi, Xhaka; Pépé, Ceballos, Nelson; Aubameyang

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES