Greenwood faz história no Manchester United com gol sobre o Astana

O atacante foi o primeiro jogador profissional nascido depois de 2000 a balançar as redes pelos Red Devils

Um jogo contra o Astana, pela primeira rodada da fase de grupos da UEFA parece algo despretensioso para um clube da envergadura de um , correto? Mas é imprevisível na hora de escrever momentos históricos. E, mesmo com uma escalação mista, os Red Devils viram um capítulo novo se iniciar.

Afinal de contas, se a vitória foi magra, o 1 a 0 abriu as portas do novo milênio para o gigante inglês: Mason Greenwood, autor do gol, foi o primeiro jogador nascido a partir dos anos 2000 a balançar as redes com a camisa profissional do Manchester United.

O atacante de 17 anos, nascido em 2001, foi titular na ponta-direita e aproveitou passe do brasileiro Fred para deixar sua marca aos 73 minutos, já no segundo tempo.