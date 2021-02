Na luta contra o rebaixamento, Vasco se vê “obrigado a ajudar” título do Flamengo

O Cruz-Maltino vai enfrentar o Inter, concorrente direto do Rubro-Negro no Brasileirão, precisando da vitória para sair do Z4

O Vasco vive uma situação complicada nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Na briga contra o rebaixamento, o Cruz-Maltino vê sua necessidade de vitória ajudar o rival Flamengo na corrida pelo título: o próximo adversário é o Internacional, concorrente direto do Rubro-Negro na tabela.

Depois da união com o Sport, adversário do Inter na última rodada do Brasileirão, os torcedores do Flamengo precisam, agora, torcer por uma vitória de seu grande rival Vasco. O time de Vanderlei Luxemburgo, por sua vez, não pode nem sonhar em “entregar” o jogo para atrapalhar o rival, já que vale a permanência na elite do futebol nacional.

Ao perder para o Fortaleza na última rodada do Brasileirão, o Vasco viu sua situação na tabela se complicar. O Gigante da Colina entrou na zona do rebaixamento e as chances de queda são altas, cerca de 50%, de acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia.

Faltando apenas três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Vasco não pode tropeçar contra os adversários que tem pela frente, do contrário, poderá se juntar ao Botafogo na segunda divisão na próxima temporada.

O primeiro dos compromissos é contra o Internacional, que hoje briga pelo título, junto com o Flamengo, rival do Cruz-Maltino. A tão necessária vitória do Vasco, porém, é uma sinuca de bico para o time que, vencendo, vai estar ajudana o Rubro-Negro a dar mais um passo em direção à taça, acirrando ainda mais a briga pelo campeonato.

A derrota do Inter para o Sport deixou o Flamengo a apenas um ponto de distância da liderança, hoje ocupada pelo Colorado. Uma vitória contra o Corinthians e o tropeço dos gaúchos colocam o time de Rogério Ceni na primeira posição, dependendo só de si para ser campeão - e ainda com um confronto direto a ser disputado.

Além do Inter, o Vasco ainda enfrenta Corinthians e Goiás na sequência da briga contra o rebaixamento. O time, hoje em 17º lugar, tem a mesma pontuação do Bahia, primeiro time fora da zona, e quatro de vantagem em relação ao próprio Goiás, 18º colocado.

O jogo contra o Inter, válido pela 36ª rodada do Brasileirão, será no domingo (14), às 16h (de Brasília), em São Januário.