Com falta de atenção e mais um vermelho, Inter vê drama no sonho de título

Colorado teve a oportunidade de se distanciar do Flamengo na reta final, mas erros decisivos resultaram em derrota para o Sport

Líder do Brasileirão 2020, o Internacional chegou para o confronto contra o Sport com a tranquilidade de ver seu principal rival pelo troféu, o Flamengo, tropeçar contra o Red Bull no último domingo. O problema é que uma partida desatenta e mais uma expulsão fizeram o Colorado pagar caro no confronto desta quarta (10), onde foi derrotado por 2x1.

A situação ficou delicada logo aos 26 minutos, quando Uendel recebeu um vermelho direto em dividida com Marquinhos. Aproveitando a vantagem numérica, o Leão abriu o placar com Marcão, mas logo viu o Inter empatar com Patrick. Ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, Dablerto voltou a colocar o time de Recife na frente.

O destaque negativo fica para o segundo gol do Sport, que surge de uma trapalhada da defesa do Inter. Achando que a bola havia saído pela linha de fundo, os defensores e até mesmo Marcelo Lomba “desistiram” da jogada, permitindo uma finalização fácil.

A expulsão logo no início da partida também preocupa, já que os cartões vermelhos têm aparecido com frequência contra o time gaúcho. Até aqui já foram sete expulsões, que colocam o Colorado como o segundo time com mais vermelhos, ao lado de Grêmio e Fortaleza (Corinthians e Coritiba têm oito cada).

Questionado sobre o fim da sequência de 12 jogos sem perder do Inter, o jovem Yuri Alberto desabafou.

“Sabíamos que seria um jogo difícil. Todos que jogam com o líder vêm muito pesados para o jogo, com uma motivação muito grande. Continuamos líderes, seguiremos batalhando para vencer este campeonato”, disse o atacante.

Abel Braga aproveitou a coletiva ao final da partida para admitir culpa pelo resultado negativoi, mas garantiu total empenho contra o Vasco, para manter a liderança da competição:

“O responsável sou eu. Sempre foi dessa maneira e sempre seguirá sendo. Já cansei de dizer que não merecíamos a vitória, mas hoje não merecíamos perder. Nós vamos deixar cada gota de suor em São Januário no próximo domingo. No momento mais difícil do campeonato, nós viramos. Houve uma confiança em nós mesmos. E quem tem confiança em si, ganha a confiança dos outros”, disse o treinador.

Além da sequência invicta, o Colorado também perdeu a chance de abrir quatro pontos de distância para o Flamengo. Com três rodadas restantes, o Inter ainda enfrenta o Vasco, Corinthians e o próprio Flamengo, em um embate que tem tudo para ter cara de final.