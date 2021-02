Derrota para o Fortaleza deixa Luxemburgo com aproveitamento de Sá Pinto no Vasco

Com a promessa de manter o clube carioca na Série A do Brasileirão, Luxa vê seu aproveitamento se aproximar ao do seu antecessor português

Apresentado em janeiro como o salvador da pátria para um Vasco da Gama em apuros, Vanderlei Luxemburgo vem deixando a desejar no comando do Cruzmaltino.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em nove partidas até aqui, o Vasco de Luxa venceu apenas duas vezes (contra Botafogo e Atlético Mineiro), perdeu quatro e empatou outras terças. A soma do aproveitamento rende ao treinador 33,3% dos pontos possíveis conquistados, números equivalentes aos do português Ricardo Sá Pinto, demitido no fim de 2020 pelo time carioca.

Contratado pelo Vasco em outubro passado, o português teve pouco mais de dois meses para comandar o time da Colina, onde conseguiu apenas três vitórias em 15 partidas (com outros seis empates e seis derrotas) em partidas do Brasileirão e Copa Sul-Americana.

Considerando apenas as partidas pela competição nacional, o português obteve pouco mais de 30% de aproveitamento, com duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas, que fizeram com que o Cruzmaltino despencasse na tabela.

Com a dura derrota por 3x0 para o Fortaleza desta quarta (10) o Vasco perdeu a oportunidade de ultrapassar o Bahia e respirar fora da zona de rebaixamento. Nas três últimas rodadas, os cariocas encaram o líder Internacional, o Corinthians e o Goiás, adversário direto pela briga contra o rebaixamento.

Mesmo dependendo só de si próprio para se manter na elite do futebol brasileiro, Luxa precisará de ajustes no time e da ajuda de seus comandados para cumprir sua promessa de evitar a queda do gigante carioca.