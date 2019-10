Na final da Libertadores, Arrascaeta é convocado pelo Uruguai para amistosos

Seleção uruguaia tem dois amistosos nesta data Fifa, o segundo deles somente a quatro dias da decisão entre Flamengo e River Plate

Giorgian de Arrascaeta foi convocado pelo treinador Ósca Tabárez para os amistosos do Uuruguai e será desfalque para o nos jogos que antecedem a final da Libertadores, dia 23 de novembro.

A seleção uruguaia tem dois compromissos na próxima data Fifa: 15 de novembro, contra a Hungria, em Budapeste, e um outro jogo que ainda será confirmado, mas acontecerá no dia 19 de novembro. Com isso, o meio-campista não poderá jogar em duas rodadas do Brasileirão. Na 33ª rodada, o rubronegro visita o e na rodada seguinte encara o , no Maracanã.

O Flamengo formalizou um pedido à CBF para que não houvessem jogadores do clubes na covocação de Tite, que afirmou que nada chegou até ele. Mesmo assim, o treinador da seleção brasileira não convocou nenhum jogador que atua no futebol nacional.

Na última data Fifa, o Flamengo fez um esquema especial para que Rodrigo Caio e Gabigol não fossem desfalques no jogo contra o , após os amistosos do . Com vôos especiais e fisioterapeutas na viagem, o time carioca conseguiu realizar a operação com sucesso.

Caso Arrascaeta não seja liberado pelo e se apresente para os amistosos na Europa, há a possiblidade de algum esquema similar acontecer para que o jogador se apresente o mais rápido possível e nas melhores condições para a disputa da final da Libertadores contra o River Plate, em Santiago.