Após críticas, Tite não convoca nenhum jogador do futebol brasileiro; Flamengo fez pedido

Com medo de ter a preparação para a final da Libertadores, o Flamengo pediu para não ter convocados; seleção terá só atletas que atuam na Europa

Tite convocou os atletas que representarão a seleção brasileira nos próximos dois amistosos, contra e . O treinador não convocou nenhum jogador que atua no futebol brasileiro. Todos os convocados jogam na Europa. Os amistosos serão os últimos do antes do início das Eliminatórias para a de 2022.

O é o principal time brasileiro que poderia sofrer com a convocação de Tite. O clube poderia ter diversos convocados na lista: jogadores como Rodrigo Caio, Filipe Luis, Gabigol e Bruno Henrique poderiam ser convocados novamente. Caso algum destes fosse chamado, o time teria problemas para a final da Libertadores. O amistoso contra a Argentina é no dia 15 de novembro, na Árabia Saudita, e o jogo contra a Coreia do Sul acontece no dia 19, nos Unidos. A final da competição sul-americana é poucos dias depois, 23, em Santiago, no .

Temendo ter a preparação afetada pelas convocações, o Flamengo pediu formalmente que a CBF não chamasse nenhum jogador do clube. Segundo o GloboEsporte.com, a solicitação foi feita diretamente pelo presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, que já foi chefe da delegação da seleção brasileira.

Na entrevista coletiva após a divulgação da lista, Tite afirmou que nada chegou a ele sobre este possível pedido do Flamengo. "Te dou a minha palavra de honra que não chegou a mim absolutamente nada do Flamengo. O Juninho [coordenador] não me disse nada a respeito desse pedido, tens a minha palavra".

Na última convocação, contando com os jogadores chamados pela seleção pré-olímpica, 11 clubes sofreram desfalques em duas rodadas do Brasileirão. Como vem acontecendo, o campeonato nacional também não será paralizado nesta data Fifa de novembro.

Após os amistosos do mês passado, o Flamengo fez um esquema especial para não perder Gabigol e Rodrigo Caio no jogo contra o . Daniel Alves, que jogou os 90 minutos nos dois amistosos do Brasil, chegou no Brasil na terça-feira e na quarta já estava em campo como titular do contra o , em Belo Horizonte.

Confira todos os convocados para os amistosos da seleção:

Goleiros

Alisson ( )

Ederson ( )

Daniel Fuzato ( )

Laterais

Danilo ( )

Emerson (Real Betis)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi ( )

Zagueiros

Thiago Silva ( )

Éder Militão ( )

Felipe (Atlético de Madrid)

Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

Arthur ( )

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Lucas Paquetá ( )

Douglas Luiz ( )

Philippe Coutinho ( )

Atacantes

David Neres ( )

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Richarlison ( )

Rodrygo (Real Madrid)

Willian ( )