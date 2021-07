Na Arábia Saudita, Paulinho vai ganhar mais de R$ 21 milhões por temporada

Volante despertou o interesse de Fenerbahçe, Grêmio e Corinthians, mas optou pelo mercado árabe

Especulado em alguns clubes do futebol brasileiro, Paulinho assinou um contrato de três anos com o Al Ahli, da Arábia Saudita, e segundo apuração da Goal, vai receber 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) por temporada mais bônus por metas alcançadas.

Livre no mercado desde que deixou o Guangzhou Evergrande, em junho, Paulinho recusou uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, nos últimos dias. O volante está desde novembro de 2020 sem disputar uma partida oficial e durante o período manteve a forma nas estruturas do Red Bull Bragantino.

A equipe de Bragança Paulista chegou a "namorar" o atleta, mas a situação não evoluiu porque Paulinho não desejava voltar ao Brasil neste momento. Além do Braga, Grêmio e Corinthians também demonstraram interesse no volante. Segundo informações da imprensa Gaúcha, o Tricolor chegou a oferecer quase 1 milhão de reais por mês entre salários e luvas.

O Al Ahli também demonstrou interesse em Renato Augusto, mas era um ou outro. Como Renato optou por voltar ao Brasil e assinar com o Corinthians, o caminho ficou livre para uma forte investida em Paulinho.