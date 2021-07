Presidente do Grêmio elogia Paulinho e fala em duas contratações pontuais

Dos nomes que estão sendo especulados, o presidente Romildo Bolzan Júnior descartou o do atacante Roger Guedes

A busca por reforços segue intensa no Grêmio. A ideia é definir as contratações de um meio-campista e um centroavante. Na tarde desta segunda-feira (19), o presidente gremista Romildo Bolzan Júnior participou de um programa produzido pela TV Grêmio, que faz parte da assessoria do clube, onde respondeu os questionamentos dos torcedores.

A maioria das perguntas foram sobre possíveis contratações e eventuais dispensas de jogadores do atual elenco. Em relação a reforços, o mandatário gremista disse que tem conversas em andamento com alguns jogadores, mas nada ainda foi confirmado.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“O Grêmio precisa de duas contratações pontuais dentro da necessidade do grupo. As posições já estão diagnosticadas. Temos muitas conversas, muitas avaliações, mas não temos nenhum jogador acertado. Temos que ter uma qualificação no ataque e no meio campo, mas sem sobrepor peças que já temos no elenco”, destacou o mandatário gremista.

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Dos nomes que estão sendo especulados, o presidente Romildo Bolzan Júnior descartou o do atacante Roger Guedes, que está em vias de acertar com o Corinthians.

“Podemos ter um outro perfil de atacante que desejamos. O Grêmio não viu no horizonte a contratação do Roger Guedes”, disse o presidente Romildo Bolzan Júnior

Em relação ao volante Paulinho, que está livre no mercado após rescindir o contrato com o clube chinês Guangzhou FC, o presidente gremista teceu elogios ao jogador.

“Um grande jogador, recebi ótimas informações, dizem que é extremamente profissional e todos falam maravilhas dele. Eu não sei como está o seu atual momento atlético, ao ponto de chegar aqui e assumir uma titularidade, caso ele venha. Mas se evoluirmos em alguma situação, aí será avaliado todo este contexto. Eu particularmente gostava dele quando estava no Corinthians, no Barcelona e na seleção brasileira. É um jogador de uma enorme bagagem, mas não é um jogador para fazer um contrato de longo prazo. É para atender uma necessidade momentânea da gente, no máximo um ano de contrato”, destacou o presidente do Grêmio Romildo Bolzan Júnior.

A contratação do volante Paulinho é um pedido do técnico Luiz Felipe Scolari, que trabalhou com o jogador na seleção brasileira. Paulinho também tem propostas do futebol árabe, além do Fenerbahce, da Turquia.

A expectativa é de que na abertura da janela de contratações de jogadores que estão atuando no exterior, que acontece no início de agosto, o Grêmio anuncie as duas contratações pontuais que pretende realizar: a de um centroavante e a de um meio-campista.