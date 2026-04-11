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Ngolo KanteImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

N'Golo Kanté abre o placar com um belo gol

Kayserispor x Fenerbahçe
Kayserispor
Fenerbahçe
Campeonato Turco

O Fenerbahçe não perdeu pontos no sábado na disputa pelo título nacional turco. Os Canários Amarelos venceram o Kayserispor por 4 a 0. O Fenerbahçe está, por enquanto, um ponto atrás do Galatasaray, que enfrenta o Kocaelispor em casa no domingo.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Fenerbahçe conseguiu quebrar o gelo em Kayseri. N'Golo Kanté não é necessariamente conhecido por seus gols espetaculares, mas conseguiu marcar um no sábado. Com um voleio de fora da área, ele abriu o placar de forma magnífica: 0 a 1.

Com esse gol libertador no bolso, o Fenerbahçe pôde começar o segundo tempo relativamente tranquilo. Após uma hora de jogo, a partida estava decidida, quando Anderson Talisca teve espaço para chutar da entrada da área e o fez com precisão com o pé esquerdo: 0-2.

Dois minutos depois, o Fenerbahçe ampliou a vantagem. Dorgeles Nene estava na área do Kayserispor quando recebeu a bola de um zagueiro, que simplesmente a deixou cair nos seus pés. O malinês não pensou duas vezes e chutou no canto curto: 0-3.

Poucos minutos antes do fim do tempo regulamentar, o Fenerbahçe ampliou ainda mais a vantagem. Talisca recebeu passe de Kerem Aktürkoglu e cabeceou com precisão: 0-4.

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No Fenerbahçe, Anthony Musaba entrou em campo aos 68 minutos. Jayden Oosterwolde começou a partida, mas perderá o próximo jogo (contra o Rizespor, em casa) devido ao cartão amarelo recebido no primeiro tempo.

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