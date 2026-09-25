Musiala e Havertz desferem golpe duplo nos planos de Klopp

Jürgen Klopp, novo técnico da Alemanha, recebeu o primeiro golpe em relação ao elenco após a partida contra a Holanda, depois de confirmadas as ausências de Jamal Musiala e Kai Havertz por lesão, obrigando-os a deixar a concentração da "Mannschaft" mais cedo e a não participar dos três jogos internacionais restantes durante a atual data Fifa.

Klopp foi obrigado a fazer a primeira mudança em sua lista após apenas 90 minutos de sua estreia como treinador da seleção alemã, que terminou com o empate por 1 a 1 diante da Holanda na abertura da campanha da equipe na Liga das Nações da Europa, na noite da última quinta-feira.

Lesão de Musiala e Havertz

Musiala sofreu um estiramento nas fibras do músculo da coxa durante o aquecimento antes do confronto com a Holanda em Amsterdã, e a expectativa é que ele fique de fora, segundo informações da rede "Sky Sport", por um período que varia de 3 a 4 semanas.

Já sobre Havertz, a Federação Alemã de Futebol anunciou que ele sofreu um estiramento muscular, confirmando a ausência da dupla nos três próximos jogos com a seleção.

A lesão de Musiala representa um caso diferente do que o jogador enfrentou em períodos anteriores, com ausências temporárias ligadas a um distúrbio neurológico, já que sua ausência desta vez decorreu de uma lesão muscular relacionada ao futebol.

Klopp convoca Wirtz e Burkardt

Klopp tratou logo de compensar as ausências, ao decidir convocar antecipadamente Florian Wirtz e Jonathan Burkardt, como preparação para o confronto com a Grécia na cidade de Augsburgo, no próximo domingo.

Os dois jogadores deveriam se juntar à seleção mais tarde, como preparação para o terceiro e o quarto jogos da atual data Fifa, mas a lesão de Musiala e Havertz antecipou a chegada deles.

Klopp já esperava a ausência

Klopp havia insinuado, após a partida contra a Holanda, a possibilidade de ausência da dupla, ao dizer: "Espero que não seja algo grave e que os dois jogadores consigam voltar a ficar à disposição rapidamente. Provavelmente não estarão disponíveis para o jogo de domingo".

A seleção alemã disputará o confronto com a Grécia com praticamente a mesma lista em termos de número, já que Klopp conta com apenas 24 jogadores, o que significa que ele terá de novamente deixar de fora um dos jogadores da lista final para a partida.

Antes do confronto com a Holanda, Klopp havia sido obrigado a deixar de fora Bambasi Konté, jogador do Hoffenheim, de sua lista, mas garantiu ao atacante um lugar na relação para o jogo de domingo.