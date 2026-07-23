Um clube italiano entrou na corrida pela contratação do argentino Franco Mastantuono, estrela do Real Madrid, durante o atual mercado de verão.

O "jornal AS" referiu que Mastantuono não sofre com a falta de interessados na sua contratação, pois, depois do interesse do Fulham, parece que a Fiorentina também se juntou à corrida pelo jogador.

De acordo com o "Calciomercato", os Viola sondaram o Real Madrid sobre um empréstimo do jogador, num momento em que o clube italiano se concentra na contratação de extremos e de médios ofensivos para apoiar o avançado de referência.

Caso o interesse da Fiorentina evolua, o clube italiano terá uma vantagem clara no negócio, uma vez que Mastantuono possui também nacionalidade italiana e, por isso, não ocuparia uma vaga destinada a jogadores de fora da União Europeia.

Já o Fulham, segundo o que o jornal AS revelou anteriormente, também pretende contratar o jogador por empréstimo por uma temporada.

Para o Real Madrid, o empréstimo continua a ser a única opção em cima da mesa, pois os merengues não querem perder o controlo sobre o jogador argentino, devido à sua pouca idade (18 anos), e também por causa da elevada quantia que pagaram no verão passado, no valor de 63,2 milhões de euros.

No próximo dia 1 de agosto, o Real Madrid vai defrontar a Fiorentina, no primeiro jogo de preparação oficial no âmbito da preparação para a pré-temporada.