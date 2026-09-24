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Vinicius JuniorGetty
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"Mourinho não é Xabi": Vinícius conhece seu destino no Real Madrid

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Temporada difícil para o jogador brasileiro

Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, atravessa uma fase muito difícil, não está em seu melhor momento e voltou a ser colocado sob os holofotes, como ocorreu em diversos períodos da temporada passada.

O jogador brasileiro ouve algumas vaias no estádio Santiago Bernabéu, o que gera polêmica em torno de sua atuação.

O ex-goleiro Esteban Suárez falou sobre o assunto no programa "Radioestadio Noche", da emissora Onda Cero, onde apresentou uma opinião muito clara.

O ex-goleiro do Atlético de Madrid disse: "Mourinho não vai ficar calado. Pode cometer erros, mas acredito que, se tiver que tirar Vinícius, ele o fará".

E prosseguiu: "Na verdade, Vinícius é inteligente e não reclama. Ele sabe que seu adversário não é Xabi Alonso; ele sabe que Mourinho vai tirá-lo de campo, e haverá quem aplauda isso. E há quem torça para que Vinícius não jogue como titular".

Acrescentou: "Muita gente prejudicou Vinícius com elogios excessivos a muitas de suas ações, e por isso será um ano difícil para ele".

Afirmou que uma das causas da crise de Vinícius é a atenção da mídia em torno de seu companheiro Kylian Mbappé.

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Esteban explicou, referindo-se a Vini: "Todo mundo fala de Mbappé, e todos começaram a questionar Vinícius e a vaiá-lo. Não sei se ele terá personalidade suficiente para superar isso. Agora ele está perdendo aquele carinho da torcida".

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