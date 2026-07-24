O Real Madrid iniciou a fase de preparação para a temporada 2026-2027 disputando o seu primeiro jogo de pré-época sob o comando do novo treinador José Mourinho, diante do Alcorcón, no estádio "Alfredo Di Stéfano", sem público nas bancadas.

Com uma temperatura de 33 graus, o Real Madrid conquistou a vitória por um golo sem resposta. O resultado indicava um empate a zero quando os jogadores da equipa principal deixaram o relvado ao minuto 70, com a vitória a concretizar-se posteriormente graças a onze jogadores da academia do clube, "La Fábrica", e a um golo marcado pelo jovem Yáñez, de grande penalidade.

Mourinho não apresentou grandes surpresas no seu onze inicial, uma vez que dispunha de dez jogadores da equipa principal e lançou nove deles. O único ausente foi Fede Valverde, que acompanhou o encontro das bancadas por apenas ter realizado dois treinos desde que se juntou ao grupo na quarta-feira. Ao seu lado estiveram Éder Militão e Rodrygo, para apoiar a equipa.

Ao contrário, Arda Güler começou o jogo como titular apesar de só se ter juntado aos treinos na segunda-feira. Comandou o meio-campo ao lado de Lunin na baliza (e com a braçadeira de capitão), tendo à sua frente Alexander-Arnold, Asensio, Huijsen e Carreras na defesa, Ceballos como trinco, Camavinga e Güler no meio-campo, Mastantuono como extremo direito, Gonzalo no ataque e a grande aposta Gabri Veiga como extremo esquerdo.

Mourinho só apareceu no relvado 10 minutos antes do apito inicial, para acompanhar o final do aquecimento com tranquilidade, limitando-se a tocar na relva e na bola, antes de regressar aos vestiários.

As objetivas das câmaras concentraram-se mais no português do que no próprio jogo, para observar as suas reações e emoções na sua primeira aparição em "Valdebebas" após uma ausência de 13 anos, envergando o equipamento de treino cor-de-rosa e com o cabelo grisalho, encanecido com o passar dos anos. O português mostrou-se calmo e com grande autocontrolo, tendo abandonado o banco de suplentes apenas uma vez durante os primeiros 20 minutos para dar algumas instruções em voz baixa, antes de voltar a sentar-se.

No relvado, o Real Madrid começou o jogo com um arranque forte. Ao fim de apenas 51 segundos, Mastantuono obteve uma grande penalidade após uma incursão pela ala direita. Güler apressou-se a agarrar na bola e a rematá-la, contrariando a vontade do seu companheiro Gonzalo, mas não conseguiu convertê-la em golo depois de o guarda-redes ter defendido com êxito, sendo esse o início do primeiro minuto e meio do segundo mandato de Mourinho.

O ritmo do jogo foi baixando gradualmente, não se tendo registado oportunidades de perigo nos 15 minutos seguintes. Mastantuono destacou-se como o melhor jogador em campo, a par da personalidade de Ceballos e do desejo de afirmação de Gonzalo, terminando a conversa da primeira parte sem golos e sem alcançar uma convicção plena, no âmbito de uma abordagem tática assente na organização e na pressão alta.

Com o início do apagão mediático a partir do minuto 20, a imprensa foi retirada do estádio e a transmissão em direto pelo canal oficial do clube foi cortada. Ainda assim, Güler foi visto a tentar compensar a grande penalidade desperdiçada com uma exibição dinâmica notável na criação de jogo e na execução de bolas paradas, enquanto Mastantuono continuou a liderar os ataques perigosos da equipa.

Ao chegar o minuto 70, com o resultado a indicar empate a zero, Mourinho fez uma alteração total, retirando todos os jogadores da equipa principal e lançando os jogadores da academia. A decisão surgiu através de uma segunda grande penalidade que Yáñez converteu com êxito nas redes, no meio de protestos da equipa técnica do Alcorcón contra a decisão do árbitro, terminando o jogo com a vitória do Real Madrid por um golo sem resposta.