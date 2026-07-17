Mourinho é a chave para a transferência de Endrick para a Série A

O atacante brasileiro Endrick enfrenta um momento decisivo em sua carreira no Real Madrid, já que passará por uma avaliação minuciosa do técnico português José Mourinho durante a pré-temporada, antes que seja tomada a decisão final sobre seu futuro no Santiago Bernabéu.

O jogador, que completará 20 anos no dia 21 de julho, se prepara para enfrentar um grande desafio: provar que merece uma oportunidade maior no novo projeto liderado por Mourinho no clube real.

O jornal “Sport”, citando o “El Mensajero”, informou que a Roma inclui Endrick na lista de opções para substituir o atacante ucraniano Artem Dovbyk, que está prestes a deixar o clube.

Segundo o jornal, a conclusão da negociação envolvendo Endrick só será possível com a aprovação de Mourinho, que mantém uma forte ligação com a Roma após sua experiência anterior bem-sucedida com o time, o que pode facilitar as negociações caso o Real Madrid decida permitir que o jogador brasileiro saia por empréstimo.

Apesar disso, o Real Madrid continua firme em seu plano original, que consiste em manter Endrick no elenco principal durante a próxima temporada, enquanto busca uma saída adequada para Gonzalo García.

Caso Gonzalo saia, o clube prefere vendê-lo definitivamente, enquanto a opção de emprestar Endrick permanece em aberto, caso a comissão técnica considere que o astro da samba precise de mais minutos em campo para continuar seu desenvolvimento.

A decisão final ficará a cargo de José Mourinho, que determinará, nas próximas semanas, se Endrick terá a tão esperada oportunidade com a camisa do Real Madrid ou se viverá uma nova experiência fora da Espanha.