Mourinho compara Mbappé a Ronaldo: "te aterrorizam"

Técnico português falou sobre o atacante do PSG no programa TF1 'Telefoot', onde fez vários elogios ao campeão mundial com a seleção francesa

José Mourinho ainda está no centro das atenções. Atualmente sem equipe, o português é um dos nomes que mais repetidamente soa quando uma equipe quer mudar de técnico.

Agora são notícias por razões muito diferentes. No programa TF1, 'Telefoot', o ex- , ou , entre outras equipes, falou sobre uma das joias do futebol mundial, o atacante do , Kylian Mbappé.

Na entrevista, os portugueses se livraram de elogios ao ex-Mônaco, que em pouco mais de um ano se tornou o líder de um dos jogadores europeus de futebol, à frente de Neymar.

"As qualidades de Mbappé são absolutamente incríveis. O estilo de jogo dele, o que ele pode fazer em campo, é realmente especial. É preciso ser realmente especial e ter qualidades únicas no futebol. Quando você olha para a especificidade de suas qualidades, é realmente diferente dos outros jogadores", disse Mourinho sobre o dono da camisa 7 do PSG.

Para Mourinho, há apenas um jogador com quem você pode comparar o Mbappé, e essa é uma das maiores lendas do futebol mundial: Ronaldo Nazario.

"O único jogador que vem à minha memória para compará-lo é Ronaldo Nazario. São jogadores com qualidades únicas. Quando você joga contra eles, eles o aterrorizam", afirmou o técnico.

Além disso, o treinador teve tempo de falar sobre a experiência de conversar com Mbappé e queria destacar a humildade e a educação que o atacante possui.

"Conversei com Kylian por três minutos na cerimônia do Bola de Ouro. Quando ele fala comigo, ele também faz isso com dois ou três amigos meus. Converse com todos com simplicidade e educação adequada".