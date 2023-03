O que é o logo na camisa do Barcelona no clássico com o Real Madrid?

A equipe comandada por Xavi exibirá o símbolo do terceiro álbum da cantora Rosalía

No próximo domingo (19), o Barcelona entra em campo no El Clásico da La Liga com um uniforme comemorativo em que o logo de patrocínio do Spotify dará lugar à cantora espanhola Rosalía. A camiseta traz o logo de 'Motomami', para celebrar o primeiro aniversário do álbum e o grande sucesso da artista no Spotify.

'Motomami' é o terceiro álbum de Rosalía. E o nome, além de também se tornar um símbolo e revolucionar as redes sociais, também tem um significado que a própria cantora se encarregou de explicar. "Moto" vem do japonês, que significa forte. “Mami”, do espanhol, representa uma mulher. Rosalía quis juntar essas duas palavras para homenagear sua avó e sua mãe.

“Moto é o lado mais agressivo e Mami é o lado mais vulnerável. Neste álbum há canções com bateria muito agressiva e há canções mais tranquilas, mais ligadas a esse lugar sensível”, comentou Rosalía.

Em 2022, Rosalía foi a artista espanhola mais escutada no Spotify no mundo inteiro, com streams crescendo mais de 110% ano após ano, além de ser a cantora mais ouvida em Barcelona. As músicas dela estão em mais de 150 milhões de playlists geradas por usuários e já foram escutadas mais de 1,8 bilhão de vezes dentro do streaming. O Barça divulgou um comunicado oficial em seu site explicando o uso do logo em seu uniforme.

"O Barça e o Spotify escolheram Rosalía porque neste mês comemora-se o primeiro aniversário do lançamento do álbum Motomami, um novo marco na música contemporânea. Seu terceiro álbum de estúdio foi aclamado pela crítica internacional e, entre outras premiações, recebeu o Grammy de melhor álbum latino alternativo ou de rock, em fevereiro passado na 65ª edição destes prêmios. A obra contém temas como 'Despechá', 'La fama', 'Saoko' ou 'Bizcochito', que já se tornaram hinos de uma geração e acumulam centenas de milhões de streams no Spotify."