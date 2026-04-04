A cidade de Málaga, no sul da Espanha, foi palco de um trágico incidente que abalou o mundo do esporte, após a morte do ex-toureiro Ricardo Ortiz, de 51 anos, que sofreu uma facada fatal desferida por um touro dentro da arena La Malagueta na noite de sexta-feira, durante os preparativos para uma corrida de touros tradicional inspirada na obra do artista mundial Pablo Picasso.

A empresa organizadora do evento, “Lances de Futuro”, anunciou em comunicado oficial que Ortiz participava da operação de descarregamento dos touros na arena quando um deles o surpreendeu e o atacou violentamente, causando-lhe um ferimento fatal que lhe tirou a vida imediatamente.

A empresa expressou seu profundo pesar e condolências à família do falecido, confirmando que o acidente ocorreu em circunstâncias trágicas e inesperadas.

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O evento que estava sendo preparado é conhecido como “Corrida Picassiana”, uma corrida de touros tradicional realizada anualmente no Sábado Santo, durante o feriado da Páscoa, e se destaca por um caráter artístico especial inspirado nas obras de Picasso, que nasceu em Málaga e era um apaixonado pela tourada, tema recorrente em seus quadros e obras de arte.

O falecido Ricardo Ortiz descendia de uma família de longa tradição no mundo da tourada e havia se aposentado da profissão há mais de vinte anos, mas continuava ligado a ela por meio de seu trabalho na gestão dos touros na arena principal da cidade, com capacidade para cerca de 9 mil espectadores.

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O trágico acidente trouxe à tona os grandes riscos que acompanham essa tradição espanhola de longa data, que continua a suscitar ampla controvérsia entre seus defensores e opositores.

Enquanto alguns a consideram uma arte tradicional enraizada na identidade espanhola, outros a veem como uma prática cruel e bárbara, incompatível com os valores da era moderna.

Dados do governo espanhol indicam que o país realiza anualmente cerca de 1.500 touradas, muitas vezes coincidindo com eventos religiosos, apesar do declínio de sua popularidade nos últimos anos.

O último toureiro profissional a perder a vida durante uma luta oficial foi Víctor Barrio, em 2016, na cidade de Teruel, no leste do país.

As autoridades locais de Málaga abriram uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente, enquanto a tristeza tomou conta da cidade, que se preparava para um evento artístico e cultural de destaque, mas que de repente se transformou em um dia trágico na história da tourada espanhola.

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