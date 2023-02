Monaco x PSG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Monaco e PSG prometem fazer jogo eletrizante na tarde deste sábado (11), às 13h (de Brasília), no estádio Louis II, pela 23ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Em casa, o Monaco vai em busca de sua terceira vitória consecutiva. O time monegasco está em quarto lugar, com 44 pontos. Sarr, Vanderson e Seghir são ausências confirmadas.

Líder do campeonato com 54 pontos, o PSG vem de uma derrota para o Olympique de Marselha e, consequentemente, a eliminação na Copa da França. Além disso, os parisienses viram o seu departamento ficar ainda mais cheio, agora com Messi e Hakimi. No entanto, Neymar está de volta.

Prováveis escalações

Escalação do provável Monaco: Nubel; Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique; Minamino, Camara, Fofana, Golovin; Ben Yedder, Embolo.

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Pembele, Marquinhos, Ramos, Mendes; Vitinha, Pereira, Verratti; Soler; Ekitike, Neymar.

Desfalques

PSG

Mbappé, Messi, Hakimi, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele e Renato Sanches estão no departamento médico.

Monaco

Vanderson, Malang Sarr e Eliesse Ben Seghir estão lesionados.

