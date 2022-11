Monaco x Olympique de Marselha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Ligue 1

Equipes se enfrentam neste domingo (13) lutando por uma vaga no G-4; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Alerta de jogaço no Campeonato Francês! Monaco e Olympique de Marselha duelam na tarde deste domingo (13), às 16h45 (de Brasília), no estádio Louis II, pela 15ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Em quinto lugar com 27 pontos, o Monaco quer se impor dentro de casa para vencer e conseguir entrar no G-4. O time mandante terá apenas a ausência de Boadu para o jogo deste domingo.

Já o Olympique de Marselha está na quarta posição, também com 27 pontos, e sabe que não pode tropeças se quiser continuar no grupo de classificação às competições europeias.

Prováveis escalações

Escalação do provável MONACO: Nubel; Henrique, Badiashile, Disasi, Vanderson; Camara, Fofana; Golovin, Ben Yedder, Minamino; Embolo.

Escalação do provável OLYMPIQUE DE MARSELHA: Lopez; Gigot, Balerdi, Mbemba; Tavares, Veretout, Rongier, Clauss; Harit, Guendouzi; Sanchez.

Desfalques

Monaco

Myron Boadu está machucado e é baixa no time mandante.

Olympique de Marselha

Lesionados, Eric Bailly e Pape Gueye desfalcam os visitantes.

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: Louis II, Monaco - FRA