Monaco x Brest ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Times se enfrentam neste domingo (1), pela 17ª rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na TV e na internet

Monaco e Brest se enfrentam na manhã deste domingo (1), às 11h (de Brasília), no estádio Louis II, pela 17ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na quinta posição com 30 pontos, o Monaco joga em casa buscando uma vitória para tentar entrar no G-4. O time não tem desfalques confirmados para o duelo.

Do outro lado, o Brest está na zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar com 13 pontos e sabe que precisa ganhar para não ver os rivais abrirem distância na tabela.

Prováveis escalações

Escalação do provável Monaco: Nubel; Disasi, Sarr, Maripan, Jakobs; Martins, Fofana, Camara, Minamino; Ben Yedder, Embolo.

Escalação do provável Brest: Bizot; Fadiga, Chardonnet, Brassier, Duverne; Camara, Belkebla, Pereira Lage; Del Castillo, Mounie, Honorat.

Desfalques

Monaco

Sem desfalques confirmados.

Brest

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 1 de janeiro de 2023

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: estádio Lous II, Monaco - FRA