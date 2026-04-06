Momentos de pânico... Zagueiro da Inglaterra desmaia em campo

O zagueiro da seleção inglesa, Connor Cody, sofreu uma lesão grave durante a partida do seu time, o Charlton Athletic, contra o Watford, na Championship inglesa, nesta segunda-feira, o que exigiu seu transporte imediato para o hospital, segundo informou o jornal britânico “The Sun”.
O incidente ocorreu aos seis minutos do tempo de acréscimo, quando Cody, que disputou 10 partidas pela seleção inglesa, sofreu um forte chute no rosto, caindo dentro da área de sua equipe e permanecendo no chão por nove minutos antes de ser substituído por Macauley Gillespie em sua 500ª partida pelo clube.
O experiente jogador, de 33 anos, recebeu aplausos da torcida de ambas as equipes ao ser retirado em uma maca, após uma intervenção urgente dos fisioterapeutas e da equipe médica, quando uma ambulância que estava ao lado do campo abriu a porta e Cody foi transportado diretamente para dentro dela, a caminho do Hospital Geral de Watford, localizado próximo ao estádio de Vicarage Road.
Nathan Jones, técnico do Charlton, confirmou que seu jogador perdeu a consciência e foi levado imediatamente para receber atendimento, enquanto o canal “Sky Sports” se recusou a exibir a repetição do incidente, considerando a exibição “inadequada” devido à gravidade da lesão.
No aspecto técnico, a partida terminou empatada em 1 a 1, o que reduz as chances do Watford de se classificar para as fases eliminatórias, enquanto o Charlton não conseguiu reforçar significativamente suas chances de permanência.
Vale lembrar que Cody, ex-zagueiro do Wolverhampton, Everton, Leicester City e Wrexham, chegou ao Charlton por empréstimo em janeiro e se tornou titular na equipe de Nathan Jones desde sua chegada, embora esta tenha sido a primeira partida em que ele foi titular em três jogos, após ter ficado no banco de reservas.
