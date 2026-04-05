Mohamed Ihattaren é cotado pelo Feyenoord e já revela o seu preço

Hans Kraay Júnior revela no programa “Goedemorgen Eredivisie” uma conversa com Danny Buijs sobre Mohamed Ihattaren. O técnico do Fortuna Sittard vê um destino específico para Ihattaren, que, em seguida, revela o valor de sua cláusula de rescisão.

Kraay Júnior ligou para Buijs para obter permissão para que Ihattaren participasse do programa da ESPN. “Fiquei muito tempo na linha com ele e então ele disse: ‘Se esses últimos 15% forem adicionados e você treinar durante todo o verão, você será um reforço para o Feyenoord’”, conta o repórter ao jogador marroquino.

Kraay Júnior quer saber se Buijs já disse isso a Ihattaren, e o jogador não consegue esconder o sorriso. “Sim, conversei com ele sobre isso.”

O ex-jogador de times como o AZ ’67 e o Brighton & Hove Albion então se pergunta em que posição Ihattaren deveria jogar. “Ponta direita avançada, eu acho”, responde ele.

Depois disso, Kraay Júnior fica curioso para saber quanto os clubes teriam que pagar para contratar o jogador de Utrecht. “O valor da rescisão era de três milhões, mas o Fortuna não vai fazer dificuldade se aparecer um clube que queira pagar um pouco menos”, revela ele. “O seu agente já sabe disso?”, pergunta Kraay Júnior, ao que Ihattaren confirma.

A apresentadora Fresia Cousiño Arias interrompe os dois, rindo. “Bem, agora o resto da Holanda também sabe. Uma pechincha!” A repórter de 67 anos pergunta então se o Fortuna realmente não vai pedir três milhões por Ihattaren, que parece pensar um pouco antes de responder.

“Pode ser. Não sei o que eles planejam, mas não vão fazer dificuldade. Entrei de graça, então não vão fazer dificuldade por uma pequena diferença”, reconhece ele.