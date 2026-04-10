من خارج أوروبا.. نادٍ جديد يجس نبض نيمار

O FC Cincinnati, clube que disputa a liga norte-americana, iniciou negociações com o entorno do astro brasileiro Neymar da Silva, visando uma possível contratação após o fim de seu contrato com o Santos, em dezembro de 2026.

Segundo o jornal “The Athletic”, as conversas ainda estão em fase inicial e, no momento, se enquadram como um primeiro contato para medir o interesse do jogador brasileiro e suas possíveis exigências.

A ideia de contratar Neymar também está sujeita a discussões internas no clube americano sobre sua viabilidade técnica e econômica.

O Cincinnati, sediado no estado de Ohio, considera-se um destino atraente para jogadores internacionais graças à sua força financeira e às suas instalações modernas.

Mas há um obstáculo principal para a concretização do negócio neste momento: o clube não tem nenhuma vaga disponível na categoria de “jogador designado”, que permite pagar salários fora do teto salarial definido pela liga ou contratar mediante altas taxas de transferência.

Kevin Denkey, Miles Robinson e Evander ocupam as três vagas atualmente disponíveis, com contratos de longo prazo até o fim da temporada.

A solução pode surgir no próximo verão, com a venda de um desses jogadores, como Denkey, que desperta o interesse de vários clubes europeus.

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E não é a primeira vez que Neymar desperta o interesse de clubes da liga norte-americana: o Chicago Fire já havia entrado em negociações sérias com ele quando deixou o Al Hilal em 2025, antes de ele decidir, no fim, retornar ao seu clube de origem, o Santos.

E, caso se transfira para a liga norte-americana, Neymar pode encontrar vários astros que já atuaram na Europa, entre eles Antoine Griezmann, cuja ida ao Orlando é esperada para o próximo verão, e, principalmente, seu ex-companheiro de Barcelona e Paris Saint-Germain, Lionel Messi, que atualmente joga no Inter Miami.

Por outro lado, Neymar tem contrato com o Santos até dezembro de 2026 e corre contra o tempo para recuperar sua forma e disputar a próxima Copa do Mundo com a seleção brasileira, que será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O treinador Carlo Ancelotti o havia excluído da lista de jogos amistosos em março passado.