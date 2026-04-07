"Mister Assist"... Oliés, o mestre dos toques de gênio

Numa noite emocionante na Baviera, a maioria das estrelas do Bayern de Munique brilhou no estádio Santiago Bernabéu, onde os bávaros venceram o Real Madrid por 2 a 1. O astro francês Michael Olise não ficou de fora dessa história, continuando a se destacar nas jogadas de gol com seus toques mágicos.
O Bayern abriu o placar aos 41 minutos com um gol de Luis Díaz, e Harry Kane deixou sua marca histórica logo no primeiro minuto do segundo tempo, marcando o segundo gol, antes de Kylian Mbappé diminuir a diferença aos 74 minutos.
Nos primeiros vinte segundos do segundo tempo, o Real Madrid não conseguiu construir seu primeiro ataque, e os jogadores do Bayern roubaram a bola que chegou a Olise na ala direita, e avançou até perto da linha da grande área, onde passou a bola para Harry Kane, que não hesitou em testar o goleiro Lunin novamente com um chute rasteiro que o substituto de Courtois não conseguiu defender, fazendo com que a rede balançasse pela segunda vez.
De acordo com a Opta, “Michael Olise é o jogador com mais assistências (25) em todas as competições nas cinco principais ligas”, indicando que o jogador mais próximo da estrela do Bayern é Bruno Fernandes, do Manchester United, com 17 assistências, seguido por Fermin López (Barcelona), com 16 assistências.