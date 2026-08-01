O Arsenal entrou com força na disputa pela contratação do astro brasileiro Vinícius Júnior, em uma negociação que pode abalar as estruturas do mercado de transferências de verão, em meio às complicações que cercam o futuro do jogador no Real Madrid, com quem tem contrato até o verão de 2027.

O jornal britânico "The Athletic" revelou que o Arsenal definiu sua proposta oficial ao clube merengue no valor de 145 milhões de euros, sendo 135 milhões como quantia fixa, além de outras variáveis, em uma tentativa séria de contratar o ponta brasileiro de 26 anos.

O jornalista David Ornstein informou que Vinícius se mostrou aberto à ideia de uma transferência para a Premier League, em um desdobramento marcante que coloca o Real Madrid diante de um verdadeiro dilema quanto ao futuro de um de seus principais astros.

Reportagens inglesas já haviam apontado que houve um acordo preliminar entre o Arsenal e a agência Roc Nation, que representa o jogador, sendo que o clube londrino pretende oferecer o maior contrato de sua história para atrair o astro brasileiro, segundo o que noticiou o jornal "The Sun".

O Real Madrid enfrenta uma situação delicada, já que não recebeu qualquer resposta de Vinícius sobre a proposta de renovação apresentada a ele há um ano inteiro, o que coloca o clube diante de opções difíceis: aceitar a generosa oferta inglesa ou correr o risco de perder o jogador de graça daqui a alguns meses, quando ele estiver livre para negociar com outros clubes.

A grande questão que permanece é: o clube merengue aceitará abrir mão de sua dupla ofensiva mais destacada, Vinícius e Mbappé, que também tem apenas um ano restante de contrato, ou tentará convencer o astro brasileiro a permanecer, apesar do impasse nas negociações de renovação há meses?