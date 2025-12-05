+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoMirassol
team-logoFlamengo
Mounique Vilela

Mirassol x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (6), no Estádio Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Flamengo se enfrentam neste sábado (6), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Flamengo confirmou o título nacional ao vencer o Ceará por 1 a 0 no meio da semana. Em 37 partidas, o Rubro-Negro acumula 23 vitórias, nove empates e apenas cinco derrotas, desempenho que representa 70% de aproveitamento.

Para o próximo confronto, o técnico Filipe Luís optou por não escalar a equipe principal. O clube antecipou a viagem ao Catar, onde disputará a Copa Intercontinental.

Por outro lado, o Mirassol já assegurou vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e entra em campo apenas para cumprir tabela. Ainda assim, o Leão busca manter sua invencibilidade como mandante no Brasileirão: são 12 vitórias e seis empates até aqui.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e Shaylon; Negueba, Alesson e Renato Marques.

Brasileirão
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Flamengo crest
Flamengo
FLA

Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, Da Mata, Iago e Carbone; Lucio, Fabiano e Guilherme Gomes; Telles, Joshua e Pedro Leão.

Desfalques

Mirassol

Edson Carioca e Matheus Sales estão lesionados.

Flamengo

Wanderson e Marquinhos estão lesionados.

Quando é?

  • Data: sábado, 6 de dezembro de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Campos Maia - Mirassol, SP

Retrospecto recente

MIR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

MIR

Um

FLA

0

0

Empate

1

1

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
1/1

Classificação

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

