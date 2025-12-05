Mirassol x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Mirassol e Flamengo se enfrentam neste sábado (6), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Flamengo confirmou o título nacional ao vencer o Ceará por 1 a 0 no meio da semana. Em 37 partidas, o Rubro-Negro acumula 23 vitórias, nove empates e apenas cinco derrotas, desempenho que representa 70% de aproveitamento.

Para o próximo confronto, o técnico Filipe Luís optou por não escalar a equipe principal. O clube antecipou a viagem ao Catar, onde disputará a Copa Intercontinental.

Por outro lado, o Mirassol já assegurou vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e entra em campo apenas para cumprir tabela. Ainda assim, o Leão busca manter sua invencibilidade como mandante no Brasileirão: são 12 vitórias e seis empates até aqui.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e Shaylon; Negueba, Alesson e Renato Marques.

Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, Da Mata, Iago e Carbone; Lucio, Fabiano e Guilherme Gomes; Telles, Joshua e Pedro Leão.

Desfalques

Mirassol

Edson Carioca e Matheus Sales estão lesionados.

Flamengo

Wanderson e Marquinhos estão lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 6 de dezembro de 2025

sábado, 6 de dezembro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Campos Maia - Mirassol, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

MIR Um FLA 0 0 Empate 1 Flamengo 2 - 1 Mirassol 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação

