Mirassol supera 90% de aproveitamento em casa e embala no Brasileirão

Depois de um início de ano marcado por oscilações, o Mirassol vive um dos melhores momentos da temporada e tem encontrado no Maião a principal força para seguir em alta. A equipe retomou a consistência diante de sua torcida e acumula uma sequência que reforça o estádio como um dos mandos mais difíceis do país neste momento.

Nos últimos sete compromissos em casa, o Leão conquistou 19 dos 21 pontos possíveis, alcançando um aproveitamento de 90,5%. Nesse período, foram seis vitórias e um empate, considerando partidas pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

A série positiva também impulsionou a confiança do elenco e ajudou o clube a subir na tabela da Série A, onde agora ocupa a 18ª colocação, a dois pontos do primeiro time fora do Z4, que é o Grêmio — equipe que derrotaram na última sexta-feira por 2 a 1.

Até fevereiro de 2026 o Mirassol tinha uma sequência impressionante de 24 jogos sem perder no Maião, mas acabaram sofrendo uma derrota por 2 a 1 contra a Portuguesa, pelo Paulistão, e viram uma sequência negativa se estender como mandante, sem conseguir vencer nos três jogos seguintes. Eles chegaram a vencer o Lanús, em casa, na estreia da equipe na Libertadores, mas na mesma semana perderam no Maião para o Bahia, pelo Brasileirão.

A primeira vitória em casa depois da sequência negativa veio em abril contra o Always, na Libertadores, e desde então a equipe não perde mais como mandante, com triunfos sobre Corinthians, LDU, Red Bull Bragantino e Fluminense, além de um empate com a Chapecoense.

Em busca de melhorar a campanha no Campeonato Brasileiro, o Mirassol jogará contra o Vasco neste sábado (25), às 20h30 (de Brasília), em São Januário. Já na próxima quarta-feira (29), a equipe de Raphael Guanaes buscará manter a sequência de invencibilidade no Maião contra o Remo, às 19h30 (de Brasília), pelo Brasileirão 2026.