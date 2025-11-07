+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoMirassol
team-logoPalmeiras
Mounique Vilela

Mirassol x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (9), no Estádio Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Na briga pela classificação direta para a Libertadores 2026, o Mirassol ocupa a quarta posição, com 56 pontos. Em 32 jogos, a equipe paulista registra 15 vitórias, 11 empates e seis derrotas. Aproveitamento de 58% no torneio nacional.

Por outro lado, o Palmeiras está na briga pelo título do Brasileirão. Com 68 pontos, o Verdão é o líder com 68 pontos, três a mais que o segundo colocado Flamengo. Na última rodada, a equipe de Abel Ferreira venceu o Santos por 2 a 0 no meio da semana. Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Aníbal Moreno, que cumpriu suspensão contra o Santos.

Brasileirão
Vitória crest
Vitória
VIT
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Copa Libertadores
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Flamengo crest
Flamengo
FLA

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Chico da Costa.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo (Fuchs), Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio (Veiga); Sosa, Flaco López, Vitor Roque.

Escalações de Mirassol x Palmeiras

MirassolHome team crest

4-3-3

Formação

4-4-2

Home team crestSEP
22
Walter
34
Joao Victor
3
Jemmes
6
Reinaldo
19
Lucas Ramon
27
Gabriel
21
J. Aldo
8
Danielzinho
11
Negueba
17
C. Renato
77
A. Batista
1
C. Miguel
22
J. Piquerez
12
Khellven
26
M. Cerqueira
15
G. Gomez
8
A. Pereira
7
F. Anderson
5
A. Moreno
40
Allan
42
J. Lopez
9
V. Roque

4-4-2

SEPAway team crest

MIR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Guanaes

SEP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Ferreira

Desfalques

Mirassol

Edson Carioca está lesionado, enquanto Daniel Borges está suspenso.

Palmeiras

Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho seguem lesionados.

Quando é?

  • Data: domingo, 09 de novembro de 2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Campos Maia - Mirassol, SP 

Retrospecto recente

MIR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

SEP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
0/5

Últimos confrontos diretos

MIR

Outros

SEP

1

1

Empate

3

Vitórias

6

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0