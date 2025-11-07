Mirassol x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Na briga pela classificação direta para a Libertadores 2026, o Mirassol ocupa a quarta posição, com 56 pontos. Em 32 jogos, a equipe paulista registra 15 vitórias, 11 empates e seis derrotas. Aproveitamento de 58% no torneio nacional.
Por outro lado, o Palmeiras está na briga pelo título do Brasileirão. Com 68 pontos, o Verdão é o líder com 68 pontos, três a mais que o segundo colocado Flamengo. Na última rodada, a equipe de Abel Ferreira venceu o Santos por 2 a 0 no meio da semana. Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Aníbal Moreno, que cumpriu suspensão contra o Santos.
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Chico da Costa.
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo (Fuchs), Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio (Veiga); Sosa, Flaco López, Vitor Roque.
Desfalques
Mirassol
Edson Carioca está lesionado, enquanto Daniel Borges está suspenso.
Palmeiras
Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho seguem lesionados.
Quando é?
- Data: domingo, 09 de novembro de 2025
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Campos Maia - Mirassol, SP