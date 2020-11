Miranda pode voltar ao São Paulo? Veja a situação do zagueiro

Defensor do Jiangsu Suning empolgou torcida tricolor com publicação de "retorno ao Brasil". Entenda o caso

Longe do futebol do desde 2011, quando trocou o pelo , Miranda ainda não foi esquecido pelos torcedores do tricolor da capital. Após uma publicação do zagueiro nas redes sociais com os dizeres “coming back home” (algo como “voltando para a casa), a torcida do São Paulo se animou com um possível retorno.

Apesar da mensagem animadora, a situação não é bem o que parece. Miranda na verdade está de férias de seu clube na , e viajando para o Brasil a passeio. A diretoria do São Paulo nega qualquer negociação com o jogador de 36 anos, tricampeão com a camisa do clube.

Jogando pelo Jiangsu Suning desde 2019 após passagem pela , Miranda tem contrato com o clube chinês até julho de 2021. Outro fator que inviabiliza uma transferência imediata do defensor é a janela da China, que se fechou no último dia 9 de novembro e só reabrirá em março do ano que vem.

Miranda atuou em 19 das 21 partidas disputadas pelo Jiangsu Suning em 2020, com um gol marcado. O time acaba de ser campeão da Super , batendo o Guangzhou Evergrande de Paulinho, Talisca e Elkeson por 2x1 no jogo de volta, após um empate por 0x0 na ida.

Dono da melhor defesa do Campeonato Brasileiro até o momento, o São Paulo certamente poderia usar a experiência e talento de Miranda em sua zaga, atualmente formada por Bruno Alves e Diego Costa. As alternativas de Fernando Diniz para a posição são Arboleda, Rodrigo e Wallace.

O próximo compromisso do São Paulo será no jogo de volta da contra o . Na ida, os comandados de Diniz venceram por 2x1 fora de casa, e agora jogam por um empate para avançar para as semifinais.