Millonarios x Fluminense: escalação, desfalques e mais da Copa Libertadores 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (22) para Millonarios x Fluminense, no Estádio El Campín, em Bogotá, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da segunda fase da Pré-Libertadores.

Em busca da sétima vitória consecutiva, o Tricolor volta a campo pelo Estadual antes de encarar o Millonarios pela Pré-Libertadores, na próxima terça-feira (22).

Líder do Campeonato Carioca, o Tricolor chega embalado para sua estreia na Libertadores, mas terá de encarar a altitude de 2.552m acima do nível do mar, e a torcida rival. Até o momento, mais de 26 mil ingressos foram vendidos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense e Millonarios se enfrentaram apenas duas vezes na história, e o Tricolor venceu os dois amistosos disputados.

Para o primeiro confronto fora de casa, o técnico Abel Braga terá força máxima. Apenas David Duarte, com uma lesão na coxa esquerda, é desfalque.

A novidade deve ser a entrada de Fábio no gol no lugar de Marcos Felipe.

Do outro lado, o Millonarios, depois de ter poupados os seus principais jogadores, entrará em campo com o time principal. Bertel, Román e Mackalister Silva, que estavam no departamento médico, estão recuperados e vão reforçar a equipe.

Possível escalação do Fluminense: Fábio; Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Yago e Cris Silva; Luiz Henrique, William Bigode e Fred.

Possível escalação do Millonarios: Álvaro Montero; Román, Llinás, Vargas e Bertel (Murillo); Vega, Vásquez, Sosa, Mackalister Silva e Daniel Ruíz; Herazo.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

Luan Freitas, David Duarte, John Kennedy e Marlon: lesionados

MILLONARIOS:

-

MELHORES APOSTAS E DICAS

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Millonarios x Fluminense será transmitido ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming, nesta terça-feira (22), em Bogotá.