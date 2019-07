Militão será apresentado no Real Madrid nesta quarta; Pogba será o próximo?

Defensor brasileiro foi contratado junto ao Porto ainda em março

Eder Militão será apresentada nesta quarta-feira pelo . Quatro meses depois de anunciar a contratação junto ao , o clube virá o defensor brasileiro pisar no gramado do Santiago Bernabéu pela primeira vez. O presidente Florentino Pérez será o mestre de cerimônias do evento.

O zagueiro não foi apresentado antes por questões logísticas. Anunciado em 14 de março, Militão ainda atuava pelo Porto e, ao fim da temporada, juntou-se ao grupo do que conquistou a . O defensor revelado pelo inclusive participou da final contra o .

A pré-temporada do Real Madrid se iniciou na última segunda-feira, mas Militão ainda não faz parte dos treinamentos. O clube não revelou se o defensor ganhará um descanso por não ter gozado de férias depois da temporada com o Porto.

A apresentação do brasileiro encerra o ciclo de jogadores revelados para a torcida do Real Madrid, após Eden Hazard, Rodrygo, Luka Jovic e Ferland Mendy já vestiram a camisa merengue. O suspense fica por conta de Paul Pogba, que é o único pedido da lista de Zinedine Zidane que ainda não foi concretizado. Mas um acerto com o francês do não deve ser anunciado tão cedo.