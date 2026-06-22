Milão, a parceria com Jorge Mendes que pode abalar o mercado:

A revolução do Milan passa por Gerry Cardinale: com a decisão de não nomear um novo chefe da área de futebol, o número um da RedBird assumiu a responsabilidade final pelas decisões de mercado, incluindo as avaliações dos jogadores a serem contratados.





Nesse cenário, a figura de Jorge Mendes pode se tornar cada vez mais central. Segundo o Corriere dello Sport, o superagente português, que já foi protagonista de várias negociações com o clube nas últimas temporadas, representa um interlocutor privilegiado em um mercado cada vez mais competitivo. Embora não seja o agente de Ruben Amorim, Mendes compartilha com o técnico português o mesmo contexto futebolístico e um profundo conhecimento desse reservatório de talentos.