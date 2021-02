Milan x Inter: revanche entre Ibra e Lukaku aquece clássico renascido na Itália

Depois de desentendimentos, os dois voltam a se encontrar no Derby de domingo (21)

Milan e Inter de Milão vão protagonizar mais um clássico italiano no domingo (21). E, como se o duelo já não estivesse aquecido o suficiente por sua grandeza importância na tabela - com os dois times brigando ponto a ponto pela liderança da Serie A -, Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku fazem um confronto à parte, que esquenta ainda mais o clima em Milão.

Desde 2011 que o clássico de Milão - ou Derby della Madonnina - não acontece com os dois times ocupando as duas primeiras posições da Serie A. Até a rodada passada, no Milan era o líder seguido diretamente pela Inter, no entanto, um tropeço rossonero colocou os rivais um ponto na frente. A briga, que já é quente, promete muito mais ao colocarmos as estrelas de cada um dos times em destaque.

De uma lado, Zlatan Ibrahimovic, que aos 39 anos é peça chave para que o Milan esteja disputando o topo da tabela, mesmo enquanto a equipe começa a se mostrar desgastada com o intenso ritmo de jogos. Do outro, Romelu Lukaku, um dos artilheiros do Campeonato Italiano, que teve uma atuação de gala na rodada anterior, com dois gols e uma assistência.

Ibra é um líder nato para o Milan em busca da conquista de um Scudetto depois de dez anos, e que vai em busca de aumentar sua contagem de dez gols no Derby. Já Lukaku é o artilheiro de confiança da Inter, o atacante da Serie A que mais atuou na temporada, e que tenta se tornar o primeiro jogador em quase 50 anos a marcar gols em quatro clássicos de Milão seguidos.

E se a disputa pessoal dos dois, dentro de campo, já era o suficiente para se sobressair em relação ao Derby, o desentendimento da dupla no último encontro, em janeiro, pela Copa da Itália - que inspirou até um mural nas ruas de Milão -, fez o duelo se destacar ainda mais.

No final do primeiro tempo das quartas de final da Copa da Itália, o zagueiro rossonero Romagnoli deu uma dura entrada em Lukaku, que foi tirar satisfações. Na hora, Ibra já se colocou no meio da discussão e trocou algumas farpas com o belga.

Uma frase, no entanto, tirou o atacante da Inter do sério: “Ligue para sua mãe, faça sua m*** de vodu, seu burro", teria dito Ibra, em referência a um episódio que aconteceu quando Lukaku ainda jogava na Inglaterra, defendendo o Everton. A partir disso, as coisas esquentaram ainda mais e o atacante belga precisou ser contido pelos companheiros, enquanto chamava o sueco para uma briga. “Você quer falar sobre a mãe? Filho da p***. Vamos entrar [no túnel do vestiário], vamos ver. F*** você e sua esposa, sua p***".

A briga, porém, seguiu após o jogo quando Ibra foi acusado de intolerância religiosa ao usar o vodu - uma religião africana - para ofender Lukaku. O sueco, no entanto, negou as acusações em uma mensagem nas redes sociais, na qual aproveitou para alfinetar o rival. “No mundo de ZLATAN, não há lugar para RACISMO. Somos todos da mesma raça - somos todos iguais!! Somos todos JOGADORES, alguns melhores do que outros”

A provocação não passou despercebido pelos torcedores, que lembraram que a briga dos ex-companheiros de Manchester United não é uma coisa recente. Quando Lukaku marcou na vitória do Inter por 4 a 2 sobre o Milan, em fevereiro de 2020, ele declarou: "Há um novo rei na cidade” e Ibra tratou de responder. Depois de marcar dois gols no derby seguinte em outubro, o sueco rebateu: "O Milan nunca teve um rei. Eles têm um DEUS."

O cenário está montado, então, para uma tarde especial em San Siro. Dois pesos pesados, uma revanche massiva. Ibrahimovic e Lukaku vão se enfrentar mais uma vez no que está sendo chamado na Itália de “o clássico dos clássciso”.